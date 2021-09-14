Стало известно, когда украинцы начнут лучше жить и станут богаче

Когда мы станем лучше жить

Хотя прогнозы по улучшению уровня жизни довольно оптимистичны, но, говорит эксперт, в нынешние времена "абсолютно все зависит от экономики" страны.

"В последние годы очень сократился интервал влияния экономики на уровень жизни людей. Если в этом году мы стабилизируемся и 2022 год даст реальный рост ВВП, то уже в конце 2022-го почувствуем улучшение ситуации с бедностью. А в 2023 году уже увидим снижение, но не раньше", - прогнозирует Черенько.

Одним словом, по самому оптимистичному сценарию, в 2022 году будет происходить консервация показателей бедности - она точно не будет расти, но и не будет снижаться.

Когда украинцы были самыми богатыми

Уровень жизни украинцев, утверждает экономист, был самым высоким с 2002 по 2008 годы. Именно в этот период наблюдался стремительный рост всех показателей жизненного уровня населения.

Это, в частности, можно увидеть по опосредованным индикаторам - например, как повышались цены на жилье до 2008-го.

"Тогда чуть ли не ежемесячно росли темпы повышения этих цен. Очень многие индикаторы свидетельствовали - эти годы были самые успешные, с точки зрения уровня жизни", - подчеркнула Черенько.

Когда украинцы были самыми бедными

А вот самыми тяжелыми временами для украинцев как в плане экономическом, так и в социальном, по словам эксперта, был период с 1992 года по 1995-й.