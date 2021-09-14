Стало відомо, коли українці почнуть краще жити і стануть багатшими

Коли ми станемо краще жити

І хоч прогнози щодо покращення рівня життя доволі оптимістичні, але, каже експертка, у теперішні часи "абсолютно все залежить від економіки" країни.

"Останніми роками дуже скоротився інтервал впливу економіки на рівень життя людей. Якщо цього року ми стабілізуємось і 2022 рік дасть реальне зростання ВВП, то вже в кінці 2022-го відчуємо покращення ситуації з бідністю. А у 2023 році вже побачимо зниження, але не раніше", - прогнозує Черенько.

Одним словом, за найоптимістичнішим сценарієм, у 2022 році відбуватиметься консервація показників бідності - вона точно не зростатиме, але й не знижуватиметься.

Коли українці були найбагатшими

Рівень життя українців, стверджує економіст, був найвищим з 2002 по 2008 роки. Саме у цей період спостерігалось стрімке зростання всіх показників життєвого рівня населення.

Це, зокрема, можна побачити за опосередкованими індикаторами - наприклад, як підвищувались ціни на житло до 2008-го.

"Тоді мало не щомісяця зростали темпи підвищення цих цін. Дуже багато індикаторів свідчили - ці роки були найуспішніші, з точки зору рівня життя", - підкреслила Черенько.

Коли українці були найбіднішими

А от найважчими часами для українців як у плані економічному, так і у соціальному, за словами експертки, був період з 1992 року по 1995-й.