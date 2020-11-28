Стало известно, как будет работать общественный транспорт при локдауне

В транспорт в случае локдауна будут пускать отдельные категории людей (фото: РБК-Украина)

Остановят ли в Украине транспорт в случае локдауна

В Украине из-за резкого увеличения больных коронавирусом правительство рассматривает различные варианты дальнейшего карантина, один из которых - локдаун. Вместе с тем, несмотря на жесткие ограничения, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу. Это же касается и общественного транспорта, который тоже вероятно не будут останавливать, чтобы им пользовались отдельные категории людей.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время эфира на телеканале "Украина 24" отметил, что даже во время тотального карантина есть категории людей, которые работают на критических предприятиях или объектах, и им без общественного транспорта просто не добраться до работы.

"В отношении конкретных ограничений и вопросы транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", – пояснил глава Минздрава.

Кроме того, Максим Степанов отметил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанции и находясь в маске, вряд ли возможно. По его словам, риск "очень-очень низкий".

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто расположена возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", – добавил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

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