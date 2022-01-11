Стало известно, как сторонники Порошенко готовятся встречать политика 17 января

Так, 10 января в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале UA: Первый нардеп от "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил: "Очевидно, что сторонники Порошенко выйдут его встречать".

"Я езжу сейчас по Украине и везде люди спрашивают: "Мы едем в Киев, чего вы нас не зовете?". Люди придут, без сомнения", - сказал он.

В Facebook пользователи пишут, что поедут в Киев и будут встречать Порошенко в аэропорту "Жуляны". Также о поездке пишут партийные ячейки "ЕС", публикуют мемы.

В YouTube появился рэп от пользователя с именем Владимир Завгородний. В Facebook указано, что он из Яготина Киевской области. Мужчина на русском читает рэп о возвращении Порошенко:

Я принес благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с ее морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами