Стало відомо, як прихильники Порошенка готуються зустрічати політика 17 січня

Так, 10 січня в ефірі програми "Зворотній відлік" на телеканалі UA: Перший нардеп від "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив: "Очевидно, що прихильники Порошенка вийдуть його зустрічати".

"Я їжджу зараз Україною і всюди люди питають: "Ми їдемо в Київ, чого ви нас не кличете?". Люди прийдуть, без сумніву", - сказав він.

У Facebook користувачі пишуть, що поїдуть до Києва й зустрічатимуть Порошенка в аеропорту "Жуляни". Також про поїздку пишуть партійні осередки "ЄС", публікують меми.

У YouTube з'явився реп від користувача з ім'ям Володимир Завгородній. У Facebook зазначено, що він із Яготина Київської області. Чоловік російською читає реп про повернення Порошенка:

Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами