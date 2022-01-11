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Стало відомо, як прихильники Порошенка готуються зустрічати політика 17 січня

Автор: Ілона Свиридова

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, заявив про повернення в Україну 17 січня. За його словами, він готується до зустрічі з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

Тим часом у депутатських колах і соціальних мережах прихильники Порошенка готуються зустріти політика.

Так, 10 січня в ефірі програми "Зворотній відлік" на телеканалі UA: Перший нардеп від "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив: "Очевидно, що прихильники Порошенка вийдуть його зустрічати".

"Я їжджу зараз Україною і всюди люди питають: "Ми їдемо в Київ, чого ви нас не кличете?". Люди прийдуть, без сумніву", - сказав він.

У Facebook користувачі пишуть, що поїдуть до Києва й зустрічатимуть Порошенка в аеропорту "Жуляни". Також про поїздку пишуть партійні осередки "ЄС", публікують меми.

У YouTube з'явився реп від користувача з ім'ям Володимир Завгородній. У Facebook зазначено, що він із Яготина Київської області. Чоловік російською читає реп про повернення Порошенка:

Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами

Нагадаємо, суд задовольнив прохання Офісу генпрокурора про арешт майна Порошенка.

Рішення прийнято у справі, де він проходить підозрюваним у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР"і " ЛНР".

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Петро Порошенко