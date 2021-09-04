Стало известно, когда стартует пенсионная реформа и что изменится для украинцев

Пенсионная реформа в Украине, подразумевающая в частности введение накопительной системы наряду с действующей солидарной, может быть запущена через несколько лет, и в настоящее время идет подготовка к новшеству.
Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в рамках 7-го Украинского финансового форума.
По словам чиновника, для начала реформы необходимо найти "фискальное пространство", и ведомство "вовлеклось в этот процесс", продолжая "искать способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах".
Марченко подчеркнул, что речь идет о накопительном или обязательном уровне, поэтому именно госбюджет станет ключевым механизмом перераспределения.
Также министр обратил внимание на продолжающуюся активную дискуссию - в каком формате произойдет запуск пенсионной реформы, однако при этом убежден, что к новшеству "наверняка готовы" и профессиональная среда, и рынок, и общество.
Минфин дорабатывает модель накопительной пенсионной системы вместе с министерством социальной политики. Такая система образуется как дополнительная к действующей солидарной пенсии (по стажу). Следующим этапом является добровольное пенсионное страхование, которое осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов.
Дискуссионными вопросами являются: размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, и особенности участия.
В Минсоцполитики в августе подготовили информационный материал о введении накопительной пенсии, когда при запуске обязательных пенсионных накоплений предлагается установить отчисления в 4%.
Вот как выглядят расчеты при таких отчислениях от зарплаты, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.
Фото: msp.gov.ua
Построена модель для гражданина Украины, который:
В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит у гражданина 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией украинец будет получать 6 741 гривну, то есть 45% от своей зарплаты.
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