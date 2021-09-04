Стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців

Пенсійна реформа в Україні, що передбачає зокрема введення накопичувальної системи поряд з діючою солідарною, може бути запущена через кілька років, і в цей час йде підготовка до нововведення.
Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в рамках 7-го Українського фінансового форуму.
За словами чиновника, для початку реформи необхідно знайти "фіскальний простір", і відомство "долучилося до цього процесу", продовжуючи "шукати способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках".
Марченко наголосив, що мова йде про накопичувальний або обов'язковий рівень, тому саме держбюджет стане ключовим механізмом перерозподілу.
Також міністр звернув увагу на триваючу активну дискусію - в якому форматі відбудеться запуск пенсійної реформи, однак при цьому переконаний, що до нововведення "напевно готові" і професійне середовище, і ринок, і суспільство.
Мінфін доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи разом з міністерством соціальної політики. Така система утворюється як додаткова до діючої солідарної пенсії (за стажем). Наступним етапом є добровільне пенсійне страхування, яке здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів.
Дискусійними питаннями є: розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, та особливості участі.
У Мінсоцполітики в серпні підготували інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії, коли при запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонується встановити відрахування в 4%.
Ось як виглядають розрахунки при таких відрахуваннях від зарплати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції в рік.
Фото: msp.gov.ua
Побудована модель для громадянина України, який:
У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе у громадянина 3 117 гривень. Разом із солідарною пенсією українець отримуватиме 6 741 гривню, тобто 45% від своєї зарплати.
Раніше ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.