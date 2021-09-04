Стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців

Коли може стартувати пенсійна реформа

За словами чиновника, для початку реформи необхідно знайти "фіскальний простір", і відомство "долучилося до цього процесу", продовжуючи "шукати способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках".

Марченко наголосив, що мова йде про накопичувальний або обов'язковий рівень, тому саме держбюджет стане ключовим механізмом перерозподілу.

Також міністр звернув увагу на триваючу активну дискусію - в якому форматі відбудеться запуск пенсійної реформи, однак при цьому переконаний, що до нововведення "напевно готові" і професійне середовище, і ринок, і суспільство.

Мінфін доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи разом з міністерством соціальної політики. Така система утворюється як додаткова до діючої солідарної пенсії (за стажем). Наступним етапом є добровільне пенсійне страхування, яке здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів.

Дискусійними питаннями є: розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, та особливості участі.

Як це працюватиме

У Мінсоцполітики в серпні підготували інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії, коли при запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонується встановити відрахування в 4%.

Ось як виглядають розрахунки при таких відрахуваннях від зарплати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції в рік.

Фото: msp.gov.ua

Побудована модель для громадянина України, який:

отримує зарплату 15 тисяч гривень на місяць

працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)

на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого ним ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за нього заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень),

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років,

весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції в рік),

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні-3 624 гривні (станом на 1 березня 2021).

У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе у громадянина 3 117 гривень. Разом із солідарною пенсією українець отримуватиме 6 741 гривню, тобто 45% від своєї зарплати.