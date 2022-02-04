Стало известно о состоянии здоровья Софии Ротару, переболевшей COVID
София Ротару заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", но сейчас уже выздоровела.
Как сейчас чувствует себя певица рассказал ее концертный директор Игорь Курилев в комментарии порталу BLITZ+.
Он успокоил поклонников звезды и сказал, что для артистки вся болезнь осталась позади.
Курилев также сообщил волнующимся фанатам певицы, что болезнь не внесет изменения в рабочий график Ротару.
"Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все, как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится", - сказал Курилев.
Как болела Ротару
София Михайловна не так давно сообщила, что выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.
"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - писала она в соцсетях.
Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.
Знаменитая певица и Герой Украины также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.
"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - писала артистка.
Ранее сообщалось, что пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций.