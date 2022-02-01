София Ротару переболела Омикроном: "коронавирус побежден, но не без осложнений"
София Ротару заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", и после двух недель лечения поборола болезнь, а теперь восстанавливает силы и здоровье. Легенда украинской эстрады ошарашила поклонников рассказом о недуге, а также призвала беречь себя и своих близких.
Об этом 74-летняя звезда 1 февраля сообщила в своем Instagram.
София Михайловна отметила, что сейчас выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.
"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - говорится в публикации.
Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.
"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…" - рассказала Ротару.
Знаменитая певица и Герой Украины также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.
"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - пишет артистка.
Также она опубликовала свое фото в молодости к этому посту.
София Ротару сообщила, что переболела "Омикроном" (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Реакция сети
В комментариях под публикацией - масса теплых добрых пожеланий как можно скорее полностью оправиться от болезни, что озвучивают и знаменитые артисты, в том числе зарубежные, и простые граждане.
- "Дай Бог здоровья!" - пишет Максим Галкин
- "Скорейшего выздоровления и уверен все будет хорошо", - написал Николай Басков.
Фото: скрин комментариев instagram.com/sofiarotaru.official
- "Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с Вами!"
- "Будьте здоровы, дорогая София Михайловна!"
- "София Михайловна, мы очень волнуемся! Выздоравливайте скорее!"
- "Крепкого Вам здоровья, София Михайловна!! Очень Вас любим!"
- "Выздоравливайте скорее! Все будет хорошо! Мы Вас очень-очень любим!"
Ранее сообщалось, что пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций.
Напомним, совсем недавно певица Камалия, которая уже перенесла COVID-19 раньше, рассказала об заражении флуроной - одновременном заражении коронавирусом и гриппом.