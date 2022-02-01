София Ротару переболела Омикроном: "коронавирус побежден, но не без осложнений"

София Ротару заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", и после двух недель лечения поборола болезнь, а теперь восстанавливает силы и здоровье. Легенда украинской эстрады ошарашила поклонников рассказом о недуге, а также призвала беречь себя и своих близких.

Об этом 74-летняя звезда 1 февраля сообщила в своем Instagram .

София Михайловна отметила, что сейчас выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - говорится в публикации.

Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.

"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…" - рассказала Ротару.

Знаменитая певица и Герой Украины также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.

"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - пишет артистка.

Также она опубликовала свое фото в молодости к этому посту.

София Ротару сообщила, что переболела "Омикроном" (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Реакция сети

В комментариях под публикацией - масса теплых добрых пожеланий как можно скорее полностью оправиться от болезни, что озвучивают и знаменитые артисты, в том числе зарубежные, и простые граждане.

"Дай Бог здоровья!" - пишет Максим Галкин

"Скорейшего выздоровления и уверен все будет хорошо", - написал Николай Басков.

Фото: скрин комментариев instagram.com/sofiarotaru.official