Стало відомо про стан здоров'я Софії Ротару, яка перехворіла на COVID
Софія Ротару заразилася штамом коронавірусу "Омікрон", але зараз вже одужала.
Як зараз почувається співачка розповів її концертний директор Ігор Курилєв у коментарі порталу BLITZ+.
Він заспокоїв шанувальників зірки і сказав, що для артистки вся хвороба залишилася позаду.
Курилєв також повідомив фанатам співачки, що хвороба не внесе зміни в робочий графік Ротару.
"Нормально почувається. Вона толком не поширюється, але все, як зазвичай, не перший раз хворіє людина, нічого складного. На концертах це не відіб'ється", - сказав Курилєв.
Як хворіла Ротару
Софія Михайлівна не так давно повідомила, що одужала, проте в ході лікування, на жаль, мали місце ускладнення.
"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - писала вона в соцмережах.
Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.
Знаменита співачка і Герой України також висловила слова подяки своїй родині і всім, хто був з нею поруч В ці непрості дні, надавав підтримку.
"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - писала артистка.
Раніше повідомлялося, що пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій.