Стало известно, как соратники главы Днепропетровского облсовета могут незаконно присвоить землю

Соратников председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника уличили в желании присвоить себе государственную землю в Криничанском районе, пишет "Днепр. Главное".

Как отмечает издание, там ранее существовал шелководческий совхоз "Щорский". Однако, целостный имущественный комплекс предприятия несколько лет назад Днепр ОГА передала Фонду госимущества, который в 2018 г. продал это имущество. А вот земля бывшего совхоза площадью 131 Га должна находится в государственной собственности, и распоряжаться ей должно Госагентство по земельным ресурсам.

По данным местного издания, солидный участок земли вывели у государства и вовсю используют бывшие управляющие совхозом. И вот на эту спорную землю нацелились люди из областной прокуратуры. Которых, по всей видимости, поддерживает глава облсовета Святослав Олейник, а также его заместитель Максим Скрипник.

Примечательно, что в это же время областной прокуратурой руководит однокурсник Олейника - Сергей Бижко. Именно его подчиненный - прокурор отдела облпрокуратуры Евгений Борисович Ружанский - начал проверять все обстоятельства приватизации имущества бывшего совхоза.

Издание также отмечает, что сам прокурор Евгений Ружанский был уличен в неправдивой информации, указанной в декларации. Так, в декларации прокурора единственной недвижимостью указана комната площадью в 7 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники областной прокуратуры якобы сделали попытку захватить один из непродовольственных рынков на левом берегу Днепра.

Произвол чиновников вызвал шквал возмущения среди предпринимателей. Люди несколько недель проводили митинги возле облсовета и прокуратуры, требуя прекратить преследования, и обращались к президенту для восстановления справедливости.