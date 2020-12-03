ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, як соратники глави Дніпропетровської облради можуть незаконно привласнити землю

Автор: Styler

Чиновники поклали око на землю колишнього радгоспу площею 131 га

Соратників голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника викрили у бажанні привласнити собі державну землю в Криничанському районі, пише "Дніпро. Головне".

Як зазначає видання, там раніше існував радгосп "Щорський". Однак, цілісний майновий комплекс підприємства кілька років тому Дніпро ОДА передала Фонду держмайна, який у 2018 р. продав це майно. А от земля колишнього радгоспу площею 131 Га повинна знаходиться в державній власності, і розпоряджатися їй повинно Держагентство з земельних ресурсів.

За даними місцевого видання, солідну ділянку землі вивели у держави і щосили використовують колишні керівники радгоспом. І ось на цю спірну землю націлилися люди з обласної прокуратури. Яких, по всій видимості, підтримує голова облради Святослав Олійник, а також його заступник Максим Скрипник.

Примітно, що водночас обласною прокуратурою керує однокурсник Олійника - Сергій Біжко. Саме його підлеглий - прокурор відділу облпрокуратури Євген Борисович Ружанський - почав перевіряти всі обставини приватизації майна колишнього радгоспу.

Популярні новини

Видання також зазначає, що сам прокурор Євген Ружанський був викритий у неправдивій інформації, зазначеній в декларації. Так, в декларації прокурора єдиною нерухомістю зазначена кімната площею 7 квадратних метрів.


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновники обласної прокуратури нібито зробили спробу захопити один з непродовольчих ринків на лівому березі Дніпра.

Свавілля чиновників викликало шквал обурення серед підприємців. Люди кілька тижнів проводили мітинги біля облради і прокуратури, вимагаючи припинити переслідування, і зверталися до президента для відновлення справедливості.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Святослав ОлейникДнепропетровская областьземля