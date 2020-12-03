Стало відомо, як соратники глави Дніпропетровської облради можуть незаконно привласнити землю

Соратників голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника викрили у бажанні привласнити собі державну землю в Криничанському районі, пише "Дніпро. Головне".

Як зазначає видання, там раніше існував радгосп "Щорський". Однак, цілісний майновий комплекс підприємства кілька років тому Дніпро ОДА передала Фонду держмайна, який у 2018 р. продав це майно. А от земля колишнього радгоспу площею 131 Га повинна знаходиться в державній власності, і розпоряджатися їй повинно Держагентство з земельних ресурсів.

За даними місцевого видання, солідну ділянку землі вивели у держави і щосили використовують колишні керівники радгоспом. І ось на цю спірну землю націлилися люди з обласної прокуратури. Яких, по всій видимості, підтримує голова облради Святослав Олійник, а також його заступник Максим Скрипник.

Примітно, що водночас обласною прокуратурою керує однокурсник Олійника - Сергій Біжко. Саме його підлеглий - прокурор відділу облпрокуратури Євген Борисович Ружанський - почав перевіряти всі обставини приватизації майна колишнього радгоспу.

Видання також зазначає, що сам прокурор Євген Ружанський був викритий у неправдивій інформації, зазначеній в декларації. Так, в декларації прокурора єдиною нерухомістю зазначена кімната площею 7 квадратних метрів.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновники обласної прокуратури нібито зробили спробу захопити один з непродовольчих ринків на лівому березі Дніпра.

Свавілля чиновників викликало шквал обурення серед підприємців. Люди кілька тижнів проводили мітинги біля облради і прокуратури, вимагаючи припинити переслідування, і зверталися до президента для відновлення справедливості.