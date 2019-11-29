Стало известно, кто может сменить Данилко на Х-Факторе

Андрея Данилко (фото: РБК-Украина)

Андрея Данилко на посту тренера Х-Фактора может сменить известный артист

Андрей Данилко ушел из Х-Фактора со слезами на глазах. О своем решении тренер популярного вокального шоу заявил прямо в эфире СТБ во время 11 выпуска, ошарашив своих коллег - Игоря Кондратюка, Олю Полякову и Настю Каменских - и участников конкурса.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Так, судья первых четырех сезонов Х-Фактора рэпер Серега, он же Полиграф ШарикOFF, уже предложил свою кандидатуру на место Андрея Данилко за судейским столом 10 сезона.

О своем желании вернуться в проект Серега написал в комментариях под видео Игоря Кондратюка, который призвал в видеообращении Данилко не уходить из Х-Фактора.

"Повертайся, колего", - говорит Кондратюк в своем видео.

Игорь Кондратюк обратился к Андрею Данилко

На этот пост Серега ответил: "Игорь, а давай я зайду! И дам вам рейтинг!"

"Мне копейка не помешает, плюс Игоря Васильевича поддержу по старой памяти!" - добавил рэпер.

Но кто именно займет место четвертого судьи Х-Фактора, можно будет узнать в субботу, 30 ноября, во время первого прямого эфира шоу Х-Фактор на СТБ.