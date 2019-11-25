Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды

Андрей Данилко покинул Х-Фактор, чем шокировал поклонников шоу
Андрей Данилко покинул Х-Фактор 10 сезон. Об этом артист и судья популярного вокального шоу на СТБ со слезами на глазах заявил в эфире 23 ноября во время 11 выпуска.
"Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет", - обратился Данилко к участникам проекта, среди которых он должен был выбрать себе в команду трех исполнителей.
"Вы все способные ребята. Мне кажется, что мне лучше этот проект покинуть... В любом случае, кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините", - отметил Данилко и покинул студию.
Андрей Данилко покинул Х-Фактор
Заявление 46-летнего артиста шокировало не только его коллег - Игоря Кондратюка, Олю Полякову и Настю Каменских, - но и фанатов как проекта, так и непосредственно Данилко.
Скриншот комментариев
Почему Данилко решил уйти из шоу и вернется ли он в следующих выпусках - неизвестно. Поговаривают, что у создателя всемирно популярного образа Верки Сердючки депрессия, которая может быть следствием ухудшения состояния здоровья Андрея Михайловича.
В пресс-службе проекта пока не раскрывают подробностей инцидента, но не исключают, что в суддейской четверке Х-Фактора появится новый тренер.
Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)