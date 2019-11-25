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Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды

STYLERТелешоу    25.11.2019 - 11:28
Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды
Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)

Андрей Данилко покинул Х-Фактор, чем шокировал поклонников шоу

Андрей Данилко покинул Х-Фактор 10 сезон. Об этом артист и судья популярного вокального шоу на СТБ со слезами на глазах заявил в эфире 23 ноября во время 11 выпуска.

"Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет", - обратился Данилко к участникам проекта, среди которых он должен был выбрать себе в команду трех исполнителей.

"Вы все способные ребята. Мне кажется, что мне лучше этот проект покинуть... В любом случае, кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините", - отметил Данилко и покинул студию.

Андрей Данилко покинул Х-Фактор

Заявление 46-летнего артиста шокировало не только его коллег - Игоря Кондратюка, Олю Полякову и Настю Каменских, - но и фанатов как проекта, так и непосредственно Данилко.

  • Передайте Андрею, что он самый адекватный член жюри, которого все уважают и любят. Надеемся на его возвращение. Сами знаете, без него будет не то.
  • Андрій Михайлович верніться, будь ласка! Багато хто дивиться Х-Фактор лише через те, що ви суддя.
  • Жалко ребят. Данилко откровенно сказал правду в лицо! Андрею Михалычу реально тяжело на проекте в психологическом плане, он постоянно волнуется и его никто не поддерживает. Народ, давайте поддержим его! Андрей Михалыч правдоруб, он не может врать человеку. У меня слезы на лице!
  • Андрей всегда честен - за это уважаю его.
  • Без Андрея Данилко теперь и смотреть не хочется…
  • Очень надеюсь, что Андрей успокоится и останется. Безграничное уважение к этому человеку… Ждем возвращения.
  • Так больно почему-то от его слов.
  • У Андрея очень ранимая и нежная душа. Он работает много лет на износ. Отдохните, наш любимый артист! Возвращайтесь с новыми силами! Все будет хорошо!
  • Андрея Данилко уважаю и обожаю. Не знаю, в чем там дело, какие закулисные игры, интриги, либо сценарий, но его мнение всегда самое компетентное. Если не вернется, этот сезон смотреть не буду.

Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды

Скриншот комментариев

Почему Данилко решил уйти из шоу и вернется ли он в следующих выпусках - неизвестно. Поговаривают, что у создателя всемирно популярного образа Верки Сердючки депрессия, которая может быть следствием ухудшения состояния здоровья Андрея Михайловича.

В пресс-службе проекта пока не раскрывают подробностей инцидента, но не исключают, что в суддейской четверке Х-Фактора появится новый тренер.

Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды

Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)

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