Данилко ушел из Х-Фактора: украинцы шокированы решением звезды

Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)

Андрей Данилко покинул Х-Фактор, чем шокировал поклонников шоу

Андрей Данилко покинул Х-Фактор 10 сезон. Об этом артист и судья популярного вокального шоу на СТБ со слезами на глазах заявил в эфире 23 ноября во время 11 выпуска.

"Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет", - обратился Данилко к участникам проекта, среди которых он должен был выбрать себе в команду трех исполнителей.

"Вы все способные ребята. Мне кажется, что мне лучше этот проект покинуть... В любом случае, кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините", - отметил Данилко и покинул студию.

Андрей Данилко покинул Х-Фактор

Заявление 46-летнего артиста шокировало не только его коллег - Игоря Кондратюка, Олю Полякову и Настю Каменских, - но и фанатов как проекта, так и непосредственно Данилко.

Передайте Андрею, что он самый адекватный член жюри, которого все уважают и любят. Надеемся на его возвращение. Сами знаете, без него будет не то.

Андрій Михайлович верніться, будь ласка! Багато хто дивиться Х-Фактор лише через те, що ви суддя.

Жалко ребят. Данилко откровенно сказал правду в лицо! Андрею Михалычу реально тяжело на проекте в психологическом плане, он постоянно волнуется и его никто не поддерживает. Народ, давайте поддержим его! Андрей Михалыч правдоруб, он не может врать человеку. У меня слезы на лице!

Андрей всегда честен - за это уважаю его.

Без Андрея Данилко теперь и смотреть не хочется…

Очень надеюсь, что Андрей успокоится и останется. Безграничное уважение к этому человеку… Ждем возвращения.

Так больно почему-то от его слов.

У Андрея очень ранимая и нежная душа. Он работает много лет на износ. Отдохните, наш любимый артист! Возвращайтесь с новыми силами! Все будет хорошо!

Андрея Данилко уважаю и обожаю. Не знаю, в чем там дело, какие закулисные игры, интриги, либо сценарий, но его мнение всегда самое компетентное. Если не вернется, этот сезон смотреть не буду.

Скриншот комментариев

Почему Данилко решил уйти из шоу и вернется ли он в следующих выпусках - неизвестно. Поговаривают, что у создателя всемирно популярного образа Верки Сердючки депрессия, которая может быть следствием ухудшения состояния здоровья Андрея Михайловича.

В пресс-службе проекта пока не раскрывают подробностей инцидента, но не исключают, что в суддейской четверке Х-Фактора появится новый тренер.

Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)