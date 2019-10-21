Стало известно, за сколько "продался" хор Веревки: поддались на уговоры

На скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки отреагировал художественный руководитель и директор коллектива Зиновий Коринец. По его словам, то, что произошло - это "неприятная ситуация". Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "24".

Коринец сообщил, что сама идея номера принадлежит авторам "Квартала", а он, в свою очередь, поддался на уговоры и разрешил артистам составить компанию комикам и спеть "Горіла хата".

"Нас заверили, что это такой стеб. Они со всех стебутся. С президента, политиков. Нас попросили спеть вместе с Кварталом, - отметил Коринец.

Также он озвучил сумму, за которую хор Веревки согласился спеть с артистами из "Квартала" про горящий дом Гонтаревой. Стоимость участия музыкантов составила 30 тысяч гривен.

Зиновий Коринец (Кадр из видео)

По словам художественного руководителя хора, он совсем не думал о каких-то антиукраинских мотивах. Также он отметил, что не исключает того, что на концертах артистов могут быть митинги из-за "шутки над Гонтаревой".

В комментарии "Украинской правде" Коринец сказал, что ему стыдно за то, что музыканты приняли в этом участии.

"Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии", - сказал он.

Также худрук принес свои извинения перед Валерией Гонтаревой.

"Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно", - резюмировал Коринец.

По словам Коринца, его заверили, что это все стеб, сейчас все стебутся над президентом и политиками. Он вспомнил, что слова из песни про Гонтареву показались ему неприятными, цитирует Радио Свобода директора коллектива.

"Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемося над всеми уже не один год", - вспомнил Коринец, как все было.