Стало известно, во сколько обойдется украинцам пасхальная корзина

19 апреля православные будут отмечать Пасху 2020. В этом году празднования пройдут в условиях карантина. Но, несмотря на это, украинцы традиционно соберутся в кругу семьи за праздничным столом. Сколько же потратят жители нашей страны на пасхальную корзину в 2020 году?

Эксперты говорят, что главный атрибут праздника - паска весом полкило - в этом году будет стоить от 40 до 60 грн. За десяток крашеных яиц в корзине придется отдать от 22 до 40 грн. И это не так дорого, ведь если красить самостоятельно, то только за набор красок надо будет заплатить от 15 до 40 грн. А вот соль и хрен, которые также имеют обязательное место в корзине, в цене составят от 10 до 30 грн.

Спиртные напитки, среди которых традиционные на пасхальном столе красное вино или кагор, будет стоить в зависимости от производителя от 60 до 120 грн.

Но многие планируют готовить традиционные для Пасхи блюда самостоятельно. Например, известный телеведущий Олег Панюта. Ведущий новостей "Сьогодні. Підсумки" на канале "Украина" говорит: цены на продукты выросли, да и купить домашнее мясо на рынке возможности нет.

"Мы с семьей не планируем делать закупок продуктов в пасхальную корзину в этом году. Попробуем все сделать сами в домашних условиях. К тому же цены по сравнению с 2019 годом выросли на пасхальную корзину. Особенно, мясные продукты, колбасы, сало. Не все украинцы смогут полакомиться вкусным мясным. На рынках тоже нет возможности купить домашнее в условиях карантина, поэтому придется на эту Пасху немного изменить традиции", - рассказывает Панюта.

В целом же, говорят специалисты, пасхальный набор в 2020 году будет стоить от 277 до 500 грн. Это с учетом только обязательных традиционных продуктов, не считая овощей, фруктов, сладостей, сыров, колбас, рыбы и других "второстепенных" продуктов.

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