Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обмане
Ани Лорак решила приукрасить себя на снимке с Филиппом Киркоровым. Украинская певица воспользовалась фотошопом и сделала себя стройней, но это же фото опубликовал Киркоров только без фотошопа.
Данные снимки артисты выставили в Instagram.
Певица убрала лишний вес на фото не только на руках и туловище, но и на щеках, подчеркнув свой подбородок. Также она поигралась с цветом, и сделала кожу более загорелой.
Скриншот с Instagram
На фотографии, которую опубликовал Киркоров, можно увидеть реальную Ани Лорак без фотошопа.
Скриншот с Instagram
Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев обрадовали своих поклонников. Они впервые представили студийный лирический трек "Не отпускай", который готовили три месяца.
Презентация совместной композиции прошла на закрытии фестиваля "Новая волна 2021" в Сочи. Отметим, что до этого у артистов были совместные выступления, но вот песни не было.
Ранее мы писали о том, что в Одессе прошел концерт Ани Лорак. Певица выступила в клубе "Итака". До этого в Украине у нее не было концертов 7 лет. Несмотря на критику активистов перед концертом, выступление артистки прошло спокойно.
Никаких провокаций не было. Каролина собрала полный зал, несмотря на дорогую цену билетов. Перед клубом стояла большая очередь ее фанатов.