Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обмане

Ани Лорак решила приукрасить себя на снимке с Филиппом Киркоровым. Украинская певица воспользовалась фотошопом и сделала себя стройней, но это же фото опубликовал Киркоров только без фотошопа.

На фотографии, которую опубликовал Киркоров, можно увидеть реальную Ани Лорак без фотошопа.

Певица убрала лишний вес на фото не только на руках и туловище, но и на щеках, подчеркнув свой подбородок. Также она поигралась с цветом, и сделала кожу более загорелой.

Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев обрадовали своих поклонников. Они впервые представили студийный лирический трек "Не отпускай", который готовили три месяца.

Презентация совместной композиции прошла на закрытии фестиваля "Новая волна 2021" в Сочи. Отметим, что до этого у артистов были совместные выступления, но вот песни не было.

Ранее мы писали о том, что в Одессе прошел концерт Ани Лорак. Певица выступила в клубе "Итака". До этого в Украине у нее не было концертов 7 лет. Несмотря на критику активистов перед концертом, выступление артистки прошло спокойно.

Никаких провокаций не было. Каролина собрала полный зал, несмотря на дорогую цену билетов. Перед клубом стояла большая очередь ее фанатов.