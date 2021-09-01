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Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обмане

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 08:02
Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обмане Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Ани Лорак решила приукрасить себя на снимке с Филиппом Киркоровым. Украинская певица воспользовалась фотошопом и сделала себя стройней, но это же фото опубликовал Киркоров только без фотошопа.

Данные снимки артисты выставили в Instagram.

Певица убрала лишний вес на фото не только на руках и туловище, но и на щеках, подчеркнув свой подбородок. Также она поигралась с цветом, и сделала кожу более загорелой.

Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обманеСкриншот с Instagram

На фотографии, которую опубликовал Киркоров, можно увидеть реальную Ани Лорак без фотошопа.

Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя, но ее поймали на обмане

Скриншот с Instagram

Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев обрадовали своих поклонников. Они впервые представили студийный лирический трек "Не отпускай", который готовили три месяца.

Презентация совместной композиции прошла на закрытии фестиваля "Новая волна 2021" в Сочи. Отметим, что до этого у артистов были совместные выступления, но вот песни не было.

Ранее мы писали о том, что в Одессе прошел концерт Ани Лорак. Певица выступила в клубе "Итака". До этого в Украине у нее не было концертов 7 лет. Несмотря на критику активистов перед концертом, выступление артистки прошло спокойно.

Никаких провокаций не было. Каролина собрала полный зал, несмотря на дорогую цену билетов. Перед клубом стояла большая очередь ее фанатов.

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