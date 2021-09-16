Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)

У Києві з'явилася нова незвичайна скульптура, створена з переробленого пластику, і здатна моніторити стан навколишнього середовища і служити індикатором. Такий "Київський кит" оселився на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

У чому особливість скульптури, і що символізує цей унікальний медіаоб'єкт - читайте в матеріалі нижче.

Створювали "Кита" близько пів року, для чого активісти - як дорослі, так і діти (учні 25 київських шкіл) - збирали пластик на скульптуру в ході заходів з очищення скверів, парків, річок Либідь і Дніпро в столиці.

В Українському культурному фонді зазначили, що проект покликаний привернути увагу громадян до проблем навколишнього середовища, надихнути на сортування та переробки відходів та свідоме споживання ресурсів.

Унікальна скульптура "Київський кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)

"Я вірю, що можливо створити сучасні об'єкти мистецтва в усіх куточках України. Замість отруйних сміттєзвалищ, вони стануть їхніми прикрасами і туристичними магнітами. Це значно посилить усвідомлення ролі культури і мистецтва в житті українського суспільства, та надасть нам приклад того, як соціальна ініціатива і поява нового артоб'єкта може вплинути на розуміння екологічних ініціатив, на наших дітей, навіть на економіку району", - пояснив автор скульптур, художник, засновник соціальних і культурних проектів (у тому числі Звуки Чорнобиля, Артефакт, "Чорнобильське Сяйво") Валерій Коршунов.

Загальна довжина скульптури з переробленого сміття становить 12 метрів - вона стала найбільшою в Україні. Об'єкт має металевий каркас і облаштований панелями з переробленого пластику. Інтерактивне освітлення скульптури, підключене до екосистеми міста з моніторингу стану забруднення повітря і води, враховує кількість опадів, пори року, і змінює від цього забарвлення.

"Київський кит" служить індикатором стан навколишнього середовища (фото: facebook.com/KyivWhale)

Скульптура встановлена близько 11 павільйону на ВДНГ - це символічне і яскраве повернення Київського Кита, оскільки саме тут біля павільйону "Дари моря" з радянських часів до 90-х років знаходився інший кит - муляж Синього, основою якого був справжній 12-метровий скелет найбільшого ссавця планети.

Скульптура-рекордсмен "Київський кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)