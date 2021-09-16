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Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 18:56
Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото) Фото: у Києві встановили унікальну скульптуру кита (facebook.com/KyivWhale)
Автор: Володимир Костирін

У Києві з'явилася нова незвичайна скульптура, створена з переробленого пластику, і здатна моніторити стан навколишнього середовища і служити індикатором. Такий "Київський кит" оселився на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

У чому особливість скульптури, і що символізує цей унікальний медіаоб'єкт - читайте в матеріалі нижче.

Створювали "Кита" близько пів року, для чого активісти - як дорослі, так і діти (учні 25 київських шкіл) - збирали пластик на скульптуру в ході заходів з очищення скверів, парків, річок Либідь і Дніпро в столиці.

В Українському культурному фонді зазначили, що проект покликаний привернути увагу громадян до проблем навколишнього середовища, надихнути на сортування та переробки відходів та свідоме споживання ресурсів.

Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)

Унікальна скульптура "Київський кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)

"Я вірю, що можливо створити сучасні об'єкти мистецтва в усіх куточках України. Замість отруйних сміттєзвалищ, вони стануть їхніми прикрасами і туристичними магнітами. Це значно посилить усвідомлення ролі культури і мистецтва в житті українського суспільства, та надасть нам приклад того, як соціальна ініціатива і поява нового артоб'єкта може вплинути на розуміння екологічних ініціатив, на наших дітей, навіть на економіку району", - пояснив автор скульптур, художник, засновник соціальних і культурних проектів (у тому числі Звуки Чорнобиля, Артефакт, "Чорнобильське Сяйво") Валерій Коршунов.

Загальна довжина скульптури з переробленого сміття становить 12 метрів - вона стала найбільшою в Україні. Об'єкт має металевий каркас і облаштований панелями з переробленого пластику. Інтерактивне освітлення скульптури, підключене до екосистеми міста з моніторингу стану забруднення повітря і води, враховує кількість опадів, пори року, і змінює від цього забарвлення.

Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)

"Київський кит" служить індикатором стан навколишнього середовища (фото: facebook.com/KyivWhale)

Скульптура встановлена близько 11 павільйону на ВДНГ - це символічне і яскраве повернення Київського Кита, оскільки саме тут біля павільйону "Дари моря" з радянських часів до 90-х років знаходився інший кит - муляж Синього, основою якого був справжній 12-метровий скелет найбільшого ссавця планети.

Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)Стало відомо, що символізує величезна скульптура кита, яку встановили у Києві (фото)

Скульптура-рекордсмен "Київський кит" (фото: facebook.com/KyivWhale)

Раніше повідомлялося, що у Києві вандали понівечили популярну скульптуру "Маленький принц" на Пейзажній алеї.

Також ми писали про те, що нещодавно харківські активісти самостійно врятували річку від екокатастрофи, і винесли 108 тонн сміття.

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