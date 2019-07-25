Стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не захотела позировать для нового фото королевской семьи. Так, недавно в сети появился снимок, который был сделан в расположении подразделения Ирландской гвардии.

На фотографии можно увидеть принца Уильяма, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и даже маленького принца Луи (хоть он позировал на руках у папы). Одним словом, на снимке присутствует вся семья Кембриджских, кроме Кейт Миддлтон. Где же в это время была Кейт?

Королевская семья сфотографировалась с армейцами и их талисманом - волкодавом по кличке Домналл (фото: twitter.com/ArmyInLondon)

Поклонники королевской семьи предполагают, что жена принца Уильяма просто стоит по ту сторону камеры. Но это, как оказалось позже, не так - Миддлтон не фотографировала своих родственников.

Дело в том, что Уильям с детьми решили сфотографироваться с огромным волкодавом по кличке Домналл - талисманом армии. А, как рассказал изданию Express источник, приближенный к королевской семье, Кейт очень боится собак! Но если корги Елизаветы ІІ ей кое-как удавалось терпеть, то одна лишь только мысль о том, чтобы позировать рядом с огромным черным псом, привела в ужас нежную Кейт.

Ранее была названа причина странного запрета для Кейт Миддлтон и Меган Маркл.