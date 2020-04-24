Стало известно, где пройдет Евровидение 2021

Евровидение 2021 пройдет в городе Роттердам в Нидерландах. В этом году музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Состязание участников должно пройти в те же даты, то есть с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy. Об этом сообщили в городском совете 23 апреля.

Отмечается, что организаторы до сих пор не приняли окончательное решение. Голландские организаторы и Европейский вещательный союз проводят обсуждения по ряду вопросов об условиях проведения конкурса.

По информации иностранных журналистов, итоговое решение о месте проведения Евровидения 2021 будет принято в мае этого года.

Напомним, что Украину представит на конкурсе группа Go_A. Заметим также, что к конкурсу Go_A должны будут подготовить новую песню вместо нынешнего "Солов'я". Скорее всего, новая конкурсная работа группы тоже будет на украинском языке.

Напомним, международный музыкальный конкурс Евровидение 2020, который должен был пройти в Роттердаме, отменили из-за вспышки коронавируса. В сообщении отмечалось, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.

Ранее мы писали, что Go_A заняли 4 место в рейтинге Евровидение 2020 среди более чем 40 стран-участниц.