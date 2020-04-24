Стало відомо, де пройде Євробачення 2021

Євробачення 2021 відбудеться у місті Роттердам в Нідерландах. В цьому році музичний конкурс скасували через пандемії коронавірусу. Змагання учасників має пройти в ті ж дати, тобто з 12 по 16 травня на концертному майданчику Ahoy. Про це повідомили у міській раді 23 квітня.

Зазначається, що організатори досі не прийняли остаточне рішення. Голландські організатори і Європейський мовний союз проводять обговорення з ряду питань про умови проведення конкурсу.

За інформацією іноземних журналістів, підсумкове рішення про місце проведення Євробачення 2021 буде прийнято у травні цього року.

Нагадаємо, що Україну представить на конкурсі група Go_A. Зауважимо також, що до конкурсу Go_A повинні будуть підготувати нову пісню замість нинішнього "Солов'я". Швидше за все, нова конкурсна робота групи теж буде українською мовою.

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс Євробачення 2020, який повинен був пройти в Роттердамі, скасували із-за спалаху коронавірусу. У повідомленні зазначалося, що команда Євробачення розглядала різні варіанти організації конкурсу, однак у підсумку визнала його проведення неможливим.

Раніше ми писали, що Go_A зайняли 4 місце в рейтингу Євробачення 2020 серед більш ніж 40 країн-учасниць.