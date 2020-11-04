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Стало відомо, що відбувалося за лаштунками бою Усика проти Чісори

Середа 04 листопада 2020 21:21
Стало відомо, що відбувалося за лаштунками бою Усика проти Чісори
Олександр Усик проти Дерека Чісори (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилися цікаві кадри з минулого поєдинку

Олександр Усик провів успішний поєдинок з британцем Дереком Чісорою. Український боксер виграв за очками в бою, який пройшов усі 12 раундів. Зараз у мережі з'явилося відео, на якому видно, що відбувалося за лаштунками бою.

На кадрах можна побачити, як український боксер налаштовується на поєдинок, як на події в рингу реагували його колишній суперник Тоні Белью і майбутній Ентоні Джошуа. Дане відео Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

В кінці відео також видно, як українець спілкується з британцем після бою.

Олександр Усик проти Дерека Чісори – що було за лаштунками бою (відео: instagram.com/usykaa)

Варто зазначити, що 33-річний Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів. Для нашого співвітчизника це був 18-й поєдинок на професійному рингу. В активі Усика 18 перемог, дві з яких він здобув у суперважкому дивізіоні.

Чісора провів набагато більше таких боїв - 42. 36-річний британець здобув 32 перемоги і зазнав 10 поразок.

Нагадаємо, відразу після поєдинку з Чісорою український супертяж викликав на бій чемпіона світу в чотирьох найбільш престижних організаціях (WBA Super, WBO, IBF і IBO) Ентоні Джошуа.

Раніше ми писали про те, що Олександр Усик розповів про стан Василя Ломаченка після втрати трьох титулів WBC Franchise, WBA Super і WBO в бою з Теофімо Лопесом.

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