Стало известно, кто пригласил Анджелину Джоли посетить Украину во время войны

Анджелина Джоли пробыла во Львове несколько дней, посетив центры приема беженцев и больницы. Стало известно, кто же именно пригласил известную актрису в Украину.

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого таки есть ее телефонный номер. Для протокола: про "Львовские круассаны" он не просил", - написала она.

Также по ее словам, это далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, и наша история с известной актрисой только начинается.