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Стало известно, кто пригласил Анджелину Джоли посетить Украину во время войны

Фото: во время зум-разговора Анджелины Джоли с Андреем Ермаком (facebook.com/zarivnaya)
Автор: Илона Свиридова

Анджелина Джоли пробыла во Львове несколько дней, посетив центры приема беженцев и больницы. Стало известно, кто же именно пригласил известную актрису в Украину.

Подробности сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Даша Заривная.

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого таки есть ее телефонный номер. Для протокола: про "Львовские круассаны" он не просил", - написала она.

Также по ее словам, это далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, и наша история с известной актрисой только начинается.

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли поделилась суперсилой с маленькими украинцами.

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Андрей ЕрмакАнджелина Джоли