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Стало відомо, хто запросив Анджеліну Джолі відвідати Україну під час війни

Фото: під час зум-розмови Анджеліни Джолі з Андрієм Єрмаком (facebook.com/zarivnaya)
Автор: Ілона Свиридова

Анджеліна Джолі пробула у Львові кілька днів, відвідавши центри прийому біженців та лікарні. Стало відомо, хто ж саме запросив відому актрису до Україну.

Подробиці повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар голови Офісу президента України Даша Зарівна.

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив", - написала вона.

Також за її словами, це далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, й наша історія з відомою актрисою тільки починається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі поділилася суперсилою з маленькими українцями.

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Андрій ЄрмакАнджеліна Джолі