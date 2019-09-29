Стало известно о последних минутах жизни Марка Захарова

Марк Захаров умер в Москве 28 сентября в одной из клиник российской столицы. Выдающийся режиссер, народный артист, художественный руководитель "Ленкома" скончался из-за тяжелой болезни. Попадал в больницу он дважды и в первый раз – не долечился. В больнице рассказали о последних минутах жизни легендарного режиссера.

Как сообщается, перед началом нового театрального сезона Захаров лег в больницу. Российские СМИ писали, что 20 августа режиссер попал в реанимацию. У 85-летнего художественного руководителя "Ленкома" диагностировали двустороннее воспаление легких, из-за чего его положили в реанимационное отделение больницы. Режиссер так торопился в театр, спешил выписаться из больницы, что вскоре попал в нее снова и уже не вернулся.

"Марк Захаров умер в сознании", - сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

По его словам, еще утром Марк Анатольевич поздоровался с медперсоналом, принял лекарства и сказал, что хочет немного поспать. Повернулся к стене, заснул и больше не проснулся.

Смерть великого режиссера произошла в Институте трансплантологии и искусственных органов им. Академика Шумакова, куда он попал с повторным воспалением легких. Первое он перенес в Боткинской больнице. Как врачи ни уговаривали Захарова продолжить лечение, он выписался домой. Но пробыв 10 дней дома, опять попал в больницу, где и скончался в субботу утром.

Марк Захаров умер - в больнице рассказали о последних минутах жизни режиссера (фото: wikimedia.org)

В настоящий момент в "Ленком" директор вызвал всех народных артистов для решения проблем, связанных с похоронами и дальнейшей работой труппы.

Ранее мы писали, что в Британии на 87-м году из жизни ушел гениальный аниматор Ричард Уильямс, создавший таких персонажей, как Кролик Роджер и Джессика Реббит.