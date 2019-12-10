Владимир Зеленский общался с Владимиром Путиным на нормандской встрече в Париже без помощников и переводчиков дольше, если бы не Эммануэль Макрон. Именно президент Франции прервал и без того короткий разговор глав Украины и России, рассказал пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

"Встреча была достаточно краткой после того, как сидело там много людей с обеих сторон… Действительно, [Зеленский и Путин] остались один на один... Но это было краткое общение. Далее в комнату к ним вошел Макрон и пригласил на продолжение нормандского саммита", - сказал Песков и добавил, что президенты тет-а-тет "обсуждали вопросы двусторонних отношений".

Также Песков сказал, что Путину не понравилась формулировка "оккупированный Донбасс", которую озвучивали лидеры европейских стран.

"В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку. Как вы говорите, оккупированные территории... Мы не соглашаемся. Путин повторяет, что он не согласен с формулировкой. На переговорах это рабочая ситуация, от формулировок никто не отказывается, но и о не согласии не стесняются говорить", - отметил помощник российского президента.

Кроме того, Песков подчеркнул, что на нормандской встрече вопрос контроля за границами "ДНР" и "ЛНР" с Россией "не обсуждался предметном плане".

Стало известно, кто помешал общению Зеленского и Путина