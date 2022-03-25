Тероборона Запорожья получила 500 тысяч на бронежилеты и аптечки

Силы территориальной обороны Запорожья получили 500 тысяч долларов на защитную амуницию и аптечки. Деньги в целевой благотворительный фонд перечислила компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На эти средства закупят бронежилеты, пулезащитные шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО для защитников.

"Мы объединяемся, чтобы приблизить нашу победу. Армия и Силы территориальной обороны защищают мирное население, а мы - пытаемся защитить и поддержать их в борьбе за суверенитет государства, нашу свободу и независимость", - заявил руководитель Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Напомним, группа "Метинвест" с первых дней войны поддерживает Вооруженные силы и Силы территориальной обороны в городах присутствия компании.

Ранее компания выделила 10 миллионов евро на закупку защитной амуниции и аптечек для тероборони Украины. Закупка проходит в несколько этапов: первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО.