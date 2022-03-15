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Стало известно, поедет ли Украина на Евровидение 2022 в Италию

Автор: Светлана Мащенко

Группа KALUSH Orchestra, которой букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2022, собирается принять участие в песенном конкурсе в Турине, Италия.

Такое заявление появилось на Facebook-странице конкурса.

"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022!" - говорится в сообщении.

Пока что непосредственно в Турин KALUSH Orchestra не планирует отправляться, но собирается записать свое выступление в безопасном месте.

Если же победа над оккупантами будет до мая, то наша делегация обязательно отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!

Напомним, что 66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Отметим, что согласно прогнозам, победа на Евровидении будет за украинской группой KALUSH Orchestra с песней Stefania. Им дают 32% на победу, на втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 17%. Третье место отдают Шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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Евровидение