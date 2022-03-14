Победа Украины на Евровидении 2022 - неизбежна: прогноз букмекеров
Украина которую неделю держится на первом месте среди сорока стран-участников Евровидения 2022. Букмекеры дают нашей KALUSH Orchestra с песней Stefania наивысшие шансы победить.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта песенного конкурса.
На первое место с пятого группа переместилась в первые же дни вторжения РФ на нашу территорию.
Нам дают беспрецедентные 32% на победу. На втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 17%. Третье место отдают Шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.
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Отметим, что Россию отстранили от участия в конкурсе еще 25 февраля.
Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:
- Украина
- Албания
- Армения
- Великобритания
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
Если Украина примет участие в Евровидении, KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.
66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).