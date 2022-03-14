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Победа Украины на Евровидении 2022 - неизбежна: прогноз букмекеров

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Понедельник 14 марта 2022 12:15
Победа Украины на Евровидении 2022 - неизбежна: прогноз букмекеров Коллаж РБК-Украина: Украине прогнозируют первое место на Евровидении 2022
Автор: Светлана Мащенко

Украина которую неделю держится на первом месте среди сорока стран-участников Евровидения 2022. Букмекеры дают нашей KALUSH Orchestra с песней Stefania наивысшие шансы победить.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта песенного конкурса.

На первое место с пятого группа переместилась в первые же дни вторжения РФ на нашу территорию.

Нам дают беспрецедентные 32% на победу. На втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 17%. Третье место отдают Шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.

Победа Украины на Евровидении 2022 - неизбежна: прогноз букмекеров

Скриншот

Отметим, что Россию отстранили от участия в конкурсе еще 25 февраля.

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

  1. Украина
  2. Албания
  3. Армения
  4. Великобритания
  5. Австралия
  6. Австрия
  7. Азербайджан
  8. Бельгия
  9. Болгария
  10. Хорватия
  11. Кипр
  12. Чехия
  13. Дания
  14. Эстония
  15. Финляндия
  16. Франция
  17. Грузия
  18. Германия
  19. Греция
  20. Исландия
  21. Ирландия
  22. Израиль
  23. Италия
  24. Латвия
  25. Литва
  26. Мальта
  27. Молдова
  28. Черногория
  29. Нидерланды
  30. Северная Македония
  31. Норвегия
  32. Польша
  33. Португалия
  34. Румыния
  35. Сан-Марино
  36. Сербия
  37. Словения
  38. Испания
  39. Швеция
  40. Швейцария

Если Украина примет участие в Евровидении, KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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