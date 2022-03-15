Стало відомо, чи поїде Україна на Євробачення 2022 в Італію

"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022!" - йдеться в повідомленні.

Поки що безпосередньо в Турин KALUSH Orchestra не планує відправлятися, але збирається записати свій виступ в безпечному місці.

Якщо ж перемога над окупантами буде до травня, то наша делегація обов'язково відправиться в Італію і заспіває наживо на всю Європу!

Нагадаємо, що 66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).