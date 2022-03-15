Стало відомо, чи поїде Україна на Євробачення 2022 в Італію

Група KALUSH Orchestra, якій букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2022, збирається взяти участь у пісенному конкурсі в Турині, Італія.
Така заява з'явилася на Facebook-сторінці конкурса.
"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022!" - йдеться в повідомленні.
Поки що безпосередньо в Турин KALUSH Orchestra не планує відправлятися, але збирається записати свій виступ в безпечному місці.
Якщо ж перемога над окупантами буде до травня, то наша делегація обов'язково відправиться в Італію і заспіває наживо на всю Європу!
Нагадаємо, що 66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).
Відзначимо, що згідно з прогнозами, перемога на Євробаченні буде за українським гуртом KALUSH Orchestra з піснею Stefania. Їм дають 32% на перемогу, на другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 17%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.
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