Стало известно, как подозреваемый во взяточничестве судья Чаус бежал из Украины в Молдову
Украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.
Об этом сообщается в расследовании RISE Moldova, опубликованном 29 марта.
Как сообщает издание, операцию вывоза судьи из Украины в Молдову, где он находится до сих пор, провели с участием действующих и бывших сотрудников украинских спецслужб.
По данным расследования, в августе 2016 года приближенный Владимира Плахотнюка Дорин Дамир и бизнесмен Вячеслав Турку прилетели в Киев на чартерном самолете. Стоимость такого полета сейчас может составлять около €10 тыс.
Расследователи считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу. Затем судья вместе с Дамиром без прохождения пограничного контроля пересекли украинскую границу.
Журналисты RISE ссылаются на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины, где говорится о том, что Чаус и Турку очень похожи друг на друга, потому и стала возможной подмена.
В беседе с журналистом RISE Дамир и Турку отвергли свое участие в истории с бегством Чауса.
Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.
В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.
В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.
Ранее сообщалось, что коллегия Верховного суда Молдовы отказала судье Чаусу в политическом убежище. Суд постановил, что решение об отказе в политическом убежище Чаусу, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Кроме того, в прошлом году в САП заявляли, что дело бывшего судьи, бежавшего в Молдову, готовится к передаче в суд. В сентябре стало известно, что экстрадиция Чауса затягивается из-за его иска по отказу в предоставлении Молдовой политического убежища.