Стало известно, как подозреваемый во взяточничестве судья Чаус бежал из Украины в Молдову

Украинского судью Николая Чауcа , объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

Об этом сообщается в расследовании RISE Moldova , опубликованном 29 марта.

Как сообщает издание, операцию вывоза судьи из Украины в Молдову, где он находится до сих пор, провели с участием действующих и бывших сотрудников украинских спецслужб.

По данным расследования, в августе 2016 года приближенный Владимира Плахотнюка Дорин Дамир и бизнесмен Вячеслав Турку прилетели в Киев на чартерном самолете. Стоимость такого полета сейчас может составлять около €10 тыс.

Расследователи считают, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу. Затем судья вместе с Дамиром без прохождения пограничного контроля пересекли украинскую границу.

Журналисты RISE ссылаются на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины, где говорится о том, что Чаус и Турку очень похожи друг на друга, потому и стала возможной подмена.

В беседе с журналистом RISE Дамир и Турку отвергли свое участие в истории с бегством Чауса.