Украина потребует экстрадиции судьи Чауса, - САП

Украина будет требовать экстрадиции судьи Николая Чауса из Молдовы. Суд первой инстанции в Молдове рассмотрит запрос Украины на экстрадицию Чауса 19 марта.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в комментарии "Радио Свобода".

"Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция ... Суд первой инстанции в Республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта", - заявили в ведомстве.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.