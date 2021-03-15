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Украина потребует экстрадиции судьи Чауса, - САП

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 20:59
Украина потребует экстрадиции судьи Чауса, - САП Фото: Николай Чаус (unian.net)
Автор: РБК-Украина

Украина будет требовать экстрадиции судьи Николая Чауса из Молдовы. Суд первой инстанции в Молдове рассмотрит запрос Украины на экстрадицию Чауса 19 марта.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в комментарии "Радио Свобода".

"Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция ... Суд первой инстанции в Республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта", - заявили в ведомстве.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.

Ранее сообщалось, что коллегия Верховного суда Молдовы отказала судье Чаусу в политическом убежище. Суд постановил, что решение об отказе в политическом убежище Чаусу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Кроме того, в прошлом году в САП заявляли, что дело бывшего судьи, бежавшего в Молдову, готовится к передаче в суд. В сентябре стало известно, что экстрадиция Чауса затягивается из-за его иска по отказу в предоставлении Молдовой политического убежища.

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