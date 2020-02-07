Холодницкий: дело Чауса готово к передаче в суд

Фото: Николай Чаус (УНИАН)

Дело передадут в суд сразу после решения об экстрадиции Чауса из Молдовы

Дело в отношении украинского судьи Николая Чауса, находящегося в Молдове, готово к передаче в суд. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, дело будет передано в суд сразу после решения об экстрадиции Чауса из Молдовы, где в данный момент идет судебное слушание по данному вопросу.

"Дело готово к передаче в суд, с нашей стороны затягиваний не будет. Чаус выбрал тактику защиты - обжаловать все, что можно обжаловать. Сначала он обращался за политическим убежищем в связи с преследованием, потом, когда почти было готово решение про экстрадицию, он обжаловал указ президента Молдова об отказе в политическом убежище. Сейчас дело слушается в Молдове. Ждем, влиять никак не можем, кроме того, чтобы направлять сообщения, когда же все-таки решение об экстрадиции будет готово. Мы готовы принять его в любой день", - сообщил Холодницкий.

Напомним, Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям. В июле 2019 года Госбюро расследований Украины открыло дело о вывозе судьи Чауса в Молдову.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что экстрадиция украинского судьи Николая Чауса из Молдовы затягивается, поскольку в стране продолжается реформа судебной системы.