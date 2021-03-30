Стало відомо, як підозрюваний у хабарництві суддя Чаус втік з України в Молдову
Українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В'ячеслава Турку.
Про це повідомляється в розслідуванні RISE Moldova, опублікованому 29 березня.
Як повідомляє видання, операцію з вивезення судді з України в Молдову, де він перебуває досі, провели за участю діючих і колишніх співробітників українських спецслужб.
За даними розслідування, в серпні 2016 року наближений Володимира Плахотнюка Дорін Дамір і бізнесмен В'ячеслав Турку прилетіли в Київ на чартерному літаку. Вартість такого польоту зараз може становити близько €10 тис.
Розслідувачі вважають, що з аеропорту чоловіки виїхали на автомобілі одного з керівників Служби безпеки. Останній і передав паспорт Турку судді Чаусу. Потім суддя разом з Даміром без проходження прикордонного контролю перетнули український кордон.
Журналісти RISE посилаються на матеріали Національного антикорупційного бюро України, де йдеться про те, що Чаус і Турку дуже схожі один на одного, тому і стала можливою підміна.
У бесіді з журналістом RISE Дамір і Турку відкинули свою участь в історії з втечею Чауса.
Нагадаємо, суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання.
У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.
У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонив Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року звільнив з посади судді.
Раніше повідомлялося, що колегія Верховного суду Молдови відмовила судді Чаусу в політичному притулку. Суд постановив, що рішення про відмову в політичному притулку Чаусу, є остаточним і оскарженню не підлягає.
Крім того, торік в САП заявляли, що справа колишнього судді, який втік до Молдови, готується до передачі в суд. У вересні стало відомо, що екстрадиція Чауса затягується через його позову щодо відмови у наданні Молдовою політичного притулку.