Молдова окончательно отказала судье Чаусу в политическом убежище

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу. Он с 2016 года скрывается в Молдове.

Об этом сообщает Mold-street .

Суд постановил, что решение об отказе в политическом убежище Чаусу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволить с должности судьи.