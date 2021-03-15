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Молдова окончательно отказала судье Чаусу в политическом убежище

Новина українською → Кишенев, Понедельник 15 марта 2021 15:26
Молдова окончательно отказала судье Чаусу в политическом убежище Фото: Николай Чаус (unian.net)
Автор: РБК-Украина

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу. Он с 2016 года скрывается в Молдове.

Об этом сообщает Mold-street.

Суд постановил, что решение об отказе в политическом убежище Чаусу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволить с должности судьи.

Напомним, в феврале прошлого года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что дело бывшего судьи, бежавшего в Молдову, готовится к передаче в суд. В сентябре стало известно, что экстрадиция Чауса затягивается из-за его иска по отказу в предоставлении Молдовой политического убежища.

Кроме того, в октябре прошлого года Интерпол приостановил международный розыск бывшего судьи Николая Чауса.

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