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Стало известно, почему возникают проблемы с заказами на Rozetka: потеряли много магазинов

Фото: Магазин Rozetka (kapital.uz)
Автор: Светлана Мащенко

В условиях войны в Украине крупнейший интернет-магазин и маркетплейс Rozetkа работает с перебоями. Причина этому - потеря многих магазинов, близость складов и точек выдачи к линии фронта, нехватка рабочих рук.

Об этом рассказал соучредитель и совладелец Rozetkа Владислав Чечеткин.

Сотрудники не могут добраться до работы

По его словам, самая главная сложность для бизнеса Rozetkа - это близость боевых действий к Киеву и огромная нехватка людей для обработки заказов.

"Люди боятся оказаться под обстрелом на складах, а многие из наших сотрудников живут в непосредственной близости к линии фронта и не могут безопасно добираться до работы", - пишет Чечеткин.

Бизнесмен добавил, что для улучшения ситуации сейчас возле складов строят бомбоубежище. Запускаются новые маршруты для доставки людей из других мест, которые менее страдают из-за военных действий.

Еще одна сложность - это логистика

"Блок-посты в городах и на трассах очень сильно замедляют движение, поэтому и доставка товара поставщиков, и пополнения магазинов или доставка в точки выдачи логистических операторов происходит со значительной задержкой", - сообщил Владислав Чечеткин.

Сейчас компания работает над тем, чтобы оптимизировать эти процессы, чтобы сократить путь товара к потребителю и сэкономить время.

"К сожалению, мы потеряли много магазинов и война постоянно вносит коррективы в работу оставшихся. Прошу вас уточнять работу магазина перед походом к нам!" - предупредил он.

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Rozetka