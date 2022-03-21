Стало відомо, чому виникають проблеми з замовленнями на Rozetka: втратили багато магазинів

В умовах війни в Україні найбільший інтернет-магазин і маркетплейс Rozetkа працює з перебоями. Причина цьому - втрата багатьох магазинів, близькість складів і точок видачі до лінії фронту, нестача робочих рук.
Про це розповів співзасновник та співвласник Rozetkа Владислав Чечоткін.
Працівники не можуть дістатися роботи
За його словами, найголовніша складність для бізнесу Rozetkа - це близькість бойових дій до Києва і величезна нестача людей для обробки замовлень.
"Люди бояться опинитися під обстрілом на складах, а багато хто з наших співробітників живуть в безпосередній близькості до лінії фронту і не можуть безпечно добиратися до роботи", - пише Чечоткін.
Бізнесмен додав, що для поліпшення ситуації зараз біля складів будують бомбосховище. Запускаються нові маршрути для доставки людей з інших місць, які менш страждають через військові дії.
Ще одна складність - це логістика
"Блок-пости в містах і на трасах дуже сильно уповільнюють рух, тому і доставка товару постачальників, і поповнення магазинів або доставки в точки видачі логістичних операторів відбувається зі значною затримкою", - повідомив Владислав Чечоткін.
Наразі компанія працює над тим, аби оптимізувати ці процеси, щоб скоротити шлях товару до споживача і заощадити час.
"На жаль, ми втратили багато магазинів і війна постійно вносить корективи в роботу тих, що залишилися. Прошу вас уточнювати роботу магазину перед походом до нас!" - попередив він.
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