Стало відомо, чому виникають проблеми з замовленнями на Rozetka: втратили багато магазинів

Працівники не можуть дістатися роботи

За його словами, найголовніша складність для бізнесу Rozetkа - це близькість бойових дій до Києва і величезна нестача людей для обробки замовлень.

"Люди бояться опинитися під обстрілом на складах, а багато хто з наших співробітників живуть в безпосередній близькості до лінії фронту і не можуть безпечно добиратися до роботи", - пише Чечоткін.

Бізнесмен додав, що для поліпшення ситуації зараз біля складів будують бомбосховище. Запускаються нові маршрути для доставки людей з інших місць, які менш страждають через військові дії.

Ще одна складність - це логістика

"Блок-пости в містах і на трасах дуже сильно уповільнюють рух, тому і доставка товару постачальників, і поповнення магазинів або доставки в точки видачі логістичних операторів відбувається зі значною затримкою", - повідомив Владислав Чечоткін.

Наразі компанія працює над тим, аби оптимізувати ці процеси, щоб скоротити шлях товару до споживача і заощадити час.

"На жаль, ми втратили багато магазинів і війна постійно вносить корективи в роботу тих, що залишилися. Прошу вас уточнювати роботу магазину перед походом до нас!" - попередив він.