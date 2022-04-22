Стало известно, почему нельзя купить марку с "русским кораблем"
Онлайн-продажа марки с "русским военным кораблем" была остановлена из-за DDos атаку на системы Укрпочты.
Об этом сообщил гендиректор почты Игорь Смелянский.
Он извинился за неудобства и заверил, что над возобновлением работы сейчас работают специалисты.
"Мы действительно делаем все, чтобы восстановить и работу онлайн-магазина и других систем Укрпочты, которые тоже временно не работают, из-за DDos атаки на наши системы", - написал Смелянский.
Желающие купить марку "обваливают" сайт
Ранее сообщалось, что продажа марок на сайте - https://postmark.ukrposhta.ua/ не работает из-за того, что безумный ажиотаж "обвалил" сайт Укрпочты. Только за первый час было обработано, оплачено и готово более 1100 заказов.
20 апреля была закрыта продажа марки в отделениях. За несколько дней было продано около 700 тысяч единиц марки.
Есть ли еще марки
Смелянский заверил, что марки для интернет-магазина еще есть.
Также он пообещал 22 апреля показать новую марку тиражом в 5 миллионов экземпляров.
Интересно, что на марке, посвященной событиям 24 февраля на остров Змеиный, изображен именно крейсер "Москва", который затонул 14 апреля.
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