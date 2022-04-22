ru ua
Пт, 22 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, чому не можна купити марку з "рускім корабльом"

Новость на русском →
П'ятниця 22 квітня 2022 13:43
Стало відомо, чому не можна купити марку з "рускім корабльом" Фото: Укрпошта зробила заяву про марку "русский корабль" (ескіз марки, автор Борис Грох)
Автор: Світлана Мащенко

Онлайн-продаж марки з "русским воєнним корабльом" було зупинено через DDos атаку на системи Укрпошти.

Про це повідомив гендиректор пошти Ігор Смілянський.

Він вибачився за незручності і запевнив, що над відновленням роботи наразі працюють фахівці.

"Ми дійсно робимо все, щоб відновити і роботу онлайн-магазину і інших систем Укрпошти, які теж тимчасово не працюють, через DDos атаку на наші системи", - написав Смілянський.

Охочі купити марку "обвалюють" сайт

Раніше повідомлялося, що продаж марок на сайті - https://postmark.ukrposhta.ua/ не працює через те, що шалений ажіотаж "обвалив" сайт Укрпошти. Тільки за першу годину було оброблено, сплачено та готово більше 1100 замовлень.

20 квітня був закритий продаж марки у відділеннях. За кілька днів було продано близько 700 тисяч одиниць марки.

Чи є ще марки

Смілянський запевнив, що марки для інтернет-магазину ще є. Їх можна буде купити, коли доступ до сайту відновлять.

Також він пообіцяв 22 квітня показати нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників.

Цікаво, що на марці, присвяченій подіям 24 лютого на острів Зміїний, зображений саме крейсер "Москва", що затонув 14 квітня.

Раніше ми писали, що відомо про десантника - автора крилатої фрази.

Читайте РБК-Україна в Google News
марка Укрпошта
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ