Стало известно, почему Медведчук поехал "отдыхать" в Крым

Виктор Медведчук (фото: РБК-Украина)

Названа истинная причина, по которой Виктор Медведчук поехал в Крым

Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", поехал отдыхать в оккупированный Крым. Выяснилось, что это не простая поездка. В Крыму он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Если зайти на карту сервиса FlightRadar, который фиксирует все перелеты в мире, то можно увидеть, что сегодня, 4 августа, из Москвы в Крым прилетел самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012. Но это не простое воздушное судно, а президентский самолет главы РФ. Об этом сообщает Bihus.Info.

До 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется в качестве резервного.

Стоит отметить, что у Виктора Медведчука через три дня будет День рождения, 7 августа. За неделю до этого он поехал в Крым вместе со своей женой. На территорию полуострова они заехали на авто через пункт пропуска "Каланчак".

В СМИ была информация о том, что вместе с политиком и его женой в машине находились водитель и два охранника. Пресс-секретарь Медведчука рассказала, что политик сейчас в отпуске и отдыхает с семьей в Крыму.

Возле Симеиза у политика есть большая резиденция, и в 2012 году Путин уже приезжал к нему в гости.

Напомним, сын украинского олигарха купил остров в Италии за 10 миллионов евро.