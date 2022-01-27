Стало известно, почему MARUV покинула сцену: певицу заподозрили в беременности

По его информации, артистка уже находится на поздних сроках беременности. MARUV заметили в общественном месте, где невооруженным глазом можно было увидеть ее заметно округлившийся животик.

При этом интересное положение певицы держится в секрете, и возможно, в скором времени она официально сообщит о пополнении в семье.

Отметим, что певица счастлива в браке со своим мужем Александром Корсуном, который также является ее PR-менеджером.

Интересно, что звезда опубликовала пляжные фото с ОАЭ и на них беременность незаметна. Возможно это старые фото.

MARUV в Дубае (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV планирует отдыхать до марта. В Международный женский день у нее запланировано представление своего нового альбома.

Своим поклонникам певица сообщила, что ей нужен отдых, поскольку она почувствовала творческое выгорание.