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Стало известно, почему MARUV покинула сцену: певицу заподозрили в беременности

Автор: Роман Мирончук

MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, недавно ошеломила своих поклонников новостью о том, что она покидает сцену на некоторое время. Сейчас появились слухи о том, что популярная певица взяла перерыв в музыкальной карьере, потому что беременна первенцем.

Об этом сообщает издание Clutch, которое ссылается на свой инсайдер.

По его информации, артистка уже находится на поздних сроках беременности. MARUV заметили в общественном месте, где невооруженным глазом можно было увидеть ее заметно округлившийся животик.

При этом интересное положение певицы держится в секрете, и возможно, в скором времени она официально сообщит о пополнении в семье.

Отметим, что певица счастлива в браке со своим мужем Александром Корсуном, который также является ее PR-менеджером.

Интересно, что звезда опубликовала пляжные фото с ОАЭ и на них беременность незаметна. Возможно это старые фото.

MARUV в Дубае (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV планирует отдыхать до марта. В Международный женский день у нее запланировано представление своего нового альбома.

Своим поклонникам певица сообщила, что ей нужен отдых, поскольку она почувствовала творческое выгорание.

Напомним, MARUV сделала откровенное заявление о рождении ребенка.

Мы также писали о том, что MARUV рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро.

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