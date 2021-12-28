Стало известно, кто озадачил киевлян плакатами с признаниями в "глупостях" (фото)

В Киеве люди стали замечать массу плакатов с необычными и забавными признаниями, которыми увешаны столбы для объявлений, расклеены заборы в разных районах города. Жители столицы также стали делиться в соцсетях фото подобных странных историй о совершенных необдуманных поступках.

Откуда они взялись и что означают - читайте в материале ниже.

В таких плакатах, что появились незадолго до новогодних праздников, можно увидеть такие рассказы с признаниями, как:

Сделали парные татуировки и разошлись через неделю. Валя, 16 лет;

Съела счастливый билет в автобусе, а затем вошел контролер. Маша, 17 лет;

Купила платье за ​​5000 грн. Жду пока похудею. Вера, 26 лет;

...и прочее. Все они представляют собой ностальгические признания в разных глупостях, совершенных в юном возрасте.

Необычные плакаты в Киеве с рассказами о "глупостях" (фото: пресс-служба артистки)

Как оказалось, подобные плакаты с рассказами - это арт-акция молодой артистки Ани Петраш. Так, на них можно обнаружить QR-код, что ведет на альбом исполнительницы под названием "Глупости".

Сама же пластинка Петраш вышла в ноябре, на песни с него певица сняла два видеоролика: официальный клип "Рано так" и mood-video "Глупости" - вместе они сгенерировали уже больше 800 тысяч просмотров на YouTube.

Киев завешали плакатами с историями о "глупостях" (фото: пресс-служба артистки)

Сама исполнительница призналась, она обожает все истории, которые начинаются с "вот в твоем возрасте я…": А признания на этих плакатах - не выдумка, но собранные по ее знакомым житейские рассказы знакомых, и их опыта.

Странные плакаты в Киеве о "глупостях" (фото: пресс-служба артистки)

"Когда люди рассказывают о молодости, каких-то своих странных поступках из того периода, они всегда улыбаются. Вспоминают эти глупости с теплотой. И поэтому я решила собрать по своим знакомым, близким и друзьям их собственные признания: веселые, смешные, местами не очень. Зато очень честные, живые и настоящие. Как и песни в моем альбоме, которые ждут своего вечно молодого душой слушателя - и не важно, сколько там кому исполнилось по паспорту", - рассказывает Аня.

Аня Петраш "Глупости"

Аня Петраш "Глупости" EP MIX