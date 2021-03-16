ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сеть

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 13:29
В Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сеть В Киеве эпично затроллили российских дипломатов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве появились плакаты с троллингом российских дипломатов. К годовщине так называемого крымского "референдума" в столице развесили плакаты с фотографиями российских дипломатов, на которых они признают, что Крым – это Украина.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook известный украинский волонтер Мирослав Гай.

Он сообщил, что на плакатах изображены сотрудники российской дипмиссии, которые работают, в том числе и на Главное управление Генштаба России и ФСБ.

"В ночь с 15 на 16 марта российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом по поводу преступной аннексии Крыма наклеили в местах своего проживания и работы (возле посольства РФ в Украине) соответствующие наклейки", - написал волонтер под фотографиями.

Он отметил, что такие же наклейки и плакаты появились и возле других посольств – Франции, США, Великобритании и других.

"Отдельные дипломаты РФ разместили на своих служебных автомобилях государственный символ Украины – Тризуб. Говорят, некоторые из них даже сделали тату с тризубом", - добавил Мирослав Гай и предложил проверить этот факт лично.

В Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сетьВ Киеве затроллили российских дипломатов за Крым: фото взорвали сеть

В Киеве жестко потроллили российских дипломатов за Крым

Новость получила массу восторженных комментариев от украинцев, и они поделились своими впечатлениями.

  • Мирослав, эта утренняя новость уровня "бог"
  • Сначала показалось, что я сплю. Пересмотрела, перечитала. Не верится! Вы сделали мой день удивительным!
  • Аааа! Это круто!
  • Круто! Слава Украине!
  • Ты смотри, вот молодцы! Когда ж они успели
  • Уровень троллинга – "Сенсей"!
  • Какие прекрасные наклейки!

Напомним, ранее мы писали о том, что 20-летний украинский блогер взорвал сеть видео про Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Крым дипломаты курьезы
LITE
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло