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Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у "глупостях" (фото)

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 20:32
Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у "глупостях" (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві з'явилися незвичайні плакати про "глупости"
Автор: Володимир Костирін

У Києві люди стали помічати масу плакатів з незвичайними і кумедними зізнаннями, якими обвішані стовпи для оголошень, розклеєні паркани в різних районах міста. Жителі столиці також стали ділитися в соцмережах фото подібних дивних історій про скоєні необдумані вчинки.

Звідки вони взялися і що означають - читайте в матеріалі нижче.

У таких плакатах, що з'явилися незадовго до новорічних свят, можна побачити такі розповіді з зізнаннями, як:

  • Зробили парні татуювання і розійшлися через тиждень. Валя, 16 років;
  • З’їла щасливий квиток в автобусі, а потім зайшов контролер. Маша, 17 років;
  • Купила сукню за 5000 грн. Чекаю поки схудну. Віра, 26 років;

...та інше. Всі вони являють собою ностальгічні визнання в різних дурницях, скоєних в юному віці.

Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)

Незвичайні плакати в Києві з розповідями про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

Як виявилося, подібні плакати з розповідями - це арт-акція молодої артистки Ані Петраш. Так, на них можна виявити QR-код, що веде на альбом виконавиці під назвою "Глупости".

Сама ж платівка Петраш вийшла в листопаді, на пісні з нього співачка зняла два відеоролики: офіційний кліп "Рано так" і mood-video "Глупости" - разом вони згенерували вже понад 800 тисяч переглядів на YouTube.

Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)

Київ завішали плакатами з історіями про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

Сама виконавиця зізналася, вона обожнює всі історії, які починаються з "ось у твоєму віці я...": а зізнання на цих плакатах - не вигадка, але зібрані по її знайомим життєві розповіді знайомих, та їх досвідах.

Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)Стало відомо, хто спантеличив киян плакатами із зізнаннями у &quot;глупостях&quot; (фото)

Дивні плакати в Києві про "глупости" (фото: прес-служба артистки)

"Коли люди говорять про свою юність, про свої "цікаві вчинки" того періоду, вони завжди посміхаються. Згадують ці "глупости" з теплотою. І тому я вирішила зібрати зі своїх знайомих, близьких й друзів їх власні зізнання: веселі, смішні, а деякі й не дуже веселі. Але справді чесні, живі й реальні. Як пісні в моєму альбомі, які чекають свого вічно молодого душею слухача - і не має значення, скільки кому виповнилось у паспорті", - розповідає Аня.

Аня Петраш "Глупости"

Аня Петраш "Глупости" EP MIX

Раніше повідомлялося, що у Києві затроллили російських дипломатів через окупацію РФ українського Криму, і фото викликали фурор в мережі.

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