Стало известно, как отметит платиновый юбилей Елизавета II

Кроме этого на праздничные дни в Букингемском дворце пройдет много мероприятий.

В честь платинового юбилея королевы пройдет военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.

Также будет проходить концерт живой музыки Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление Платиновый юбилей.

Напомним, Елизавета II правит Великобританией уже 68 лет и она считается самой влиятельной монархиней в истории Великобритании. Ее короновали 2 июня 1953 года – и это стало одним из самых запоминающихся событий XX века.

Елизавету короновали в 1953 году (фото: instagram.com/theroyalfamily)