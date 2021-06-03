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Стало відомо, як відзначить платиновий ювілей Єлизавета II

Автор: Людмила Жукова

Королева Великобританії Єлизавета II наступного року відзначить 70 років з дня сходження на престол. Це називається платиновим ювілеєм. Свято проходитиме з 2 по 5 червня.

Про це повідомили в Букінгемському палаці на сторінці в Instagram.

Крім цього на святкові дні в Букінгемському палаці пройде багато заходів.

На честь платинового ювілею королеви пройде військовий парад з церемонією виносу прапора Trooping the Colour, запалення вогнів на маяках і подячний молебень в соборі Святого Павла в Лондоні.

Також буде проходити концерт живої музики Платинова вечірка в Палаці, великий ювілейний обід і театралізована вистава Платиновий ювілей.

Нагадаємо, Єлизавета II править Великобританією вже 68 років і вона вважається найвпливовішою монархинею в історії Великобританії. Її коронували 2 червня 1953 року – і це стало одним з найбільш пам'ятних подій XX століття.

Єлизавету коронували в 1953 році (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як ми раніше писали, Єлизавета II вийшла в світ вся в червоному і з сяючою посмішкою (фото)/

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Новини України Єлизавета II