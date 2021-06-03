Стало відомо, як відзначить платиновий ювілей Єлизавета II

Крім цього на святкові дні в Букінгемському палаці пройде багато заходів.

На честь платинового ювілею королеви пройде військовий парад з церемонією виносу прапора Trooping the Colour, запалення вогнів на маяках і подячний молебень в соборі Святого Павла в Лондоні.

Також буде проходити концерт живої музики Платинова вечірка в Палаці, великий ювілейний обід і театралізована вистава Платиновий ювілей.

Нагадаємо, Єлизавета II править Великобританією вже 68 років і вона вважається найвпливовішою монархинею в історії Великобританії. Її коронували 2 червня 1953 року – і це стало одним з найбільш пам'ятних подій XX століття.

Єлизавету коронували в 1953 році (фото: instagram.com/theroyalfamily)