Елизавета II вышла в свет вся в красном и с сияющей улыбкой (фото)

Королева Елизавета II с сияющей улыбкой на лице и в яркокрасном наряде вышла в свет, чтобы провести в путь корабль Queen Elizabeth. Происходило мероприятие в субботу, 22 мая, в Портсмуте, и такой счастливой Ее Величество никто не видел со смерти мужа принца Филиппа 9 апреля.

Фото и информация о событии появились на официальной странице королевской семьи.

"В субботу Ее Величество королева посетила роту HMS Queen Elizabeth в Портсмуте, чтобы попрощаться с ними перед первым операционным развертыванием корабля", - говорится в сообщении.

Дело в том, что 95-летння королева является спонсором HMS Queen Elizabeth, одного из двух крупнейших военных кораблей, когда-либо построенных Королевским флотом.

Фото: Елизавета II в Портсмуте (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Ее Величество присутствовала во время спуска на воду HMS Queen Elizabeth 4 июля 2014 года в Росайте, Шотландии, а также посещала церемонию ввода в эксплуатацию корабля в Портсмуте в 2017 году.

"В ходе визита королева встретилась с некоторыми из 1700 военнослужащих Королевского флота, ВВС и Королевской морской пехоты, а также 250 морских пехотинцев США, готовящихся к работе на борту HMS Queen Elizabeth", - сообщает пресс-служба королевской семьи.

Фото: Елизавета II провела корабль в путь (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Теперь авианосец должен будет преодолеть 26 000 морских миль за 28 недель от Средиземного до Филиппинского моря.

"Экипаж корабля попрощался, выкрикнув трижды "Ура!" Ее Величеству Королеве", - резюмировали в сообщении.