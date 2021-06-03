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Стало известно, как отметит платиновый юбилей Елизавета II

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 09:53
Стало известно, как отметит платиновый юбилей Елизавета II Фото: Елизавета II отметит платиновый юбилей королевы в 2022 году (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Великобритании Елизавета II в следующем году отметит 70 лет со дня восхождения на престол. Это называется платиновым юбилеем. Праздник будет проходить с 2 по 5 июня.

Об этом сообщили в Букингемском дворце на странице в Instagram.

Кроме этого на праздничные дни в Букингемском дворце пройдет много мероприятий.

В честь платинового юбилея королевы пройдет военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.

Также будет проходить концерт живой музыки Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление Платиновый юбилей.

Напомним, Елизавета II правит Великобританией уже 68 лет и она считается самой влиятельной монархиней в истории Великобритании. Ее короновали 2 июня 1953 года – и это стало одним из самых запоминающихся событий XX века.

Стало известно, как отметит платиновый юбилей Елизавета IIЕлизавету короновали в 1953 году (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как мы ранее писали, Елизавета II вышла в свет вся в красном и с сияющей улыбкой (фото)/

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