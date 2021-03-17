Самые богатые люди в мире после Безоса, Маска и Гейтса: кто они и как сколотили миллиарды

Первая десятка самых богатых людей мира в рейтинге Bloomberg в сумме владеет капиталом, превышающим один триллион долларов. Большинство из них - выходцы из США, которые разбогатели в сфере IT. Если о первой тройке - Джефф Безос (основатель Amazon, $185 млрд), Илон Маск (SpaceX, Tesla, $175 млрд) и Билл Гейтс (основатель Microsoft, $140 млрд) - знают многие, то об остальных из списка вы могли никогда не слышать.

О том, кто же эти люди, и как им удалось заработать миллиарды - читайте ниже в нашем материале.

Бернар Арно, $125 млрд, Франция

Четвертую позицию в списке самых богатых людей мира занимает 72-летний Бернар Арно. Возможно, вы даже не слышали о таком человеке. Но его состояние сегодня составляет 125 миллиардов долларов и неуклонно растет. На чем зарабатывает француз Арно? Он президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Поэтому каждая ваша обновка Givenchy или Christian Dior приближает господина Арно к Биллу Гейтсу в рейтинге Bloomberg.

Бернар Арно (фото: Getty Images)

Марк Цукерберг $106 млрд, США

Ему всего 36 лет, но он сколотил более 100 миллиардов долларов. В свое время он предложил нам то, без чего мы не представляем сегодняшнюю жизнь. Марк Цукерберг - один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook (появилась в 2004 году), также он руководитель компании Facebook Inc. Марк верный муж и отец двоих дочерей. А в декабре 2015 года Цукерберг объявил, что он пожертвует почти все состояние на благотворительность.

Марк Цукерберг (фото: Getty Images)

Уоррен Баффетт, $96.4 млрд, США

Он - американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, который сколотил состояние удачно вкладывая деньги. Кроме своего сказочного богатства Баффетт известен, как один из крупнейших благотворителей в истории человечества. В июне 2010 года передал свое состояние (около 37 млрд долларов) пяти благотворительным фондам. Сейчас Баффетту 90 лет, и он управляет Berkshire Hathaway, которой принадлежит более 60 компаний. Кроме того Баффетт неисправимый оптимист, который в 2012 году победил рак простаты второй стадии, питается фастфудом, а секретом долголетия называет кока-колу, пять банок которой он выпивает за день.

Уоррен Баффет (фото: Getty Images)

Ларри Пейдж, $96.0 млрд, США

47-летний Ларри Пейдж - разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google. Капитал он сколотил благодаря своему уму, ведь Пейдж - изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google. В одном из интервью, Ларри признался, что своими достижениями во многом обязан любви к музыке. Он упоминал, что музыкальное образование вдохновило его нетерпимость и одержимость скоростью в вычислениях.

Ларри Пейдж (фото: Getty Images)

Сергей Брин, $92.8B, США

Сергей родился в Москве в 1973 году, а когда мальчику было шесть лет, иммигрировал в США с семьей. Родители Сергея - ученые-математики, выпускники МГУ. Он пошел по их стопам, начав изучать математику и информатику. А поступив в Стенфорд он познакомился с Пейждем. Вместе парни создали компьютерную поисковую систему, которая стала такой популярной в родном универе, что ребята приостановили учебу в докторантуре, чтобы запустить Google в гараже Сьюзан Войчицки (ныне - директор YouTube) в Менло-парке.

Сергей Брин (фото: Getty Images)

Стив Балмер, $85.8B, США

64-летний Стив Балмер был генеральным директором корпорации Microsoft с января 2000 года по февраль 2014 года. Он стал преемником Гейтса на посту руководителя компании. Балмер известен своим взрывным характером, требовательностью к сотрудникам компании и навязчивой рекламой продуктов Microsoft, а также своей неприязнью к iPhone - продукту компании-конкурента. Один из топ-менеджеров Microsoft признался, что Балмер однажды швырнул в него стул через комнату, когда тот объявил о своем уходе в Google.

Стив Балмер (фото: Getty Images)

Мукеш Амбани $81.8B, Индия

Единственный выходец из Азии в первой десятке миллиардеров. Амбани - основной владелец индийской компании Reliance Industries, которая занимается энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Мукеш - единственный в списке, кто унаследовал дело отца и развил его, а не основал с нуля.

Мукеш Амбани (фото: Getty Images)

Отметим, что единственным украинцем в списке 500 миллиардеров является Ринат Ахметов. С капиталом $8.34 миллиардов он занимает 303 позицию.