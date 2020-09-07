Стало известно, насколько украинцы беднее немцев: сравнили зарплаты и пенсии

Зарплаты украинцев в 10 раз меньше немецких (фото: flickr.com)

Немцы в 10 раз богаче украинцев, если сравнивать зарплаты

Зарплаты в Германии и Украине существенно отличаются. Как известно, Германия является самой социально защищенной страной и платит своим гражданам достойные зарплаты и пенсии. Минимальная зарплата немца 1584 евро (52 тысячи гривен). В Украине минимальная зарплата 5 тысяч гривен. Соответственно уровень заработков в нашей стране в десять раз меньше, чем в Германии.

Средняя зарплата немцев около 4 тысяч евро, что несоизмеримо со средней зарплатой в Украине. В нашей стране эта цифра достигает 11579 гривен.

Отметим, что в Германии нет минимальной и максимальной пенсии. Там учитывается возраст и количество отработанных лет. Как пишет Deutsche Welle, бедными пенсионерами в Германии считаются те, кто получает 1 135 евро в месяц, что эквивалентно 37 500 гривнам.

В Украине минимальная пенсия составляет 1 712 гривен, а средняя – 3 354 гривны.

Стоит отметить, что в Германии на пенсию выходят позже, чем в Украине, а именно в 65 лет и 9 месяцев. К 2029 году этот возраст увеличат до 67 лет. В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии одинаково – в 60 лет.

Кстати, прожиточный минимум в Германии – 9 408 евро на одного человека в год. Это почти 26 тысяч гривен ежемесячно. Прожиточный минимум в Украине – 2 118 гривен.

Отметим, что продолжительность жизни в Украине 72, 5 года, в Германии же люди живут значительно дольше - до 81,4 лет.

Как мы ранее писали, стало известно, насколько украинцы беднее поляков: цифры впечатляют.